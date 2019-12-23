Скандалы: К звездам на «мерседесах»

Дмитрий Рогозин потратит 98 278 968 рублей на аренду премиум-авто для сотрудников своего ведомства

Каждый из представительских автомобилей должен быть оснащен минимум десятью подушками безопасности, а водители будут иметь права разглашать сведения о деятельности госкорпорации. Дмитрий Рогозин готов потратить 98 278 968 рублей и 18 копеек на аренду премиум-авто сотрудников своего ведомства. В сумму включены и услуги водителей, пишет «МБХ медиа», ссылаясь на информацию сайта госзакупок. Речь идет о 15 автомобилях представительского класса (приводится в пример Audi A8L или его эквивалент) и двух автомобилях бизнес-класса (Toyota Camry или эквивалент). Предполагается, что авто будут работать по шесть дней в неделю, не более 16 часов в сутки, говорится в техзадании.

Отдельно отмечено, что водители, которые будут работать на этих авто, должны сохранять молчание и не выдавать информацию о деятельности госкорпорации, которая стала им известна «в связи с оказанием услуг».

Напомним, что широкие траты из бюджета характерны для главы госкорпорации. Так в ноябре Дмитрий Рогозин собирался потратить 17 миллионов рублей на приобретение новогодних подарков, среди которых должны были присутствовать тюбики с едой для космонавтов и елочные игрушки в виде луноходов, сделанные из керамики.

В последнее время в Кремле проявляют повышенный интерес к расходам «Роскосмоса». Напомним о вызвавшей гнев Владимира Путина ситуации с похищенными 11 млрд руб. при строительстве космодрома Восточный, вернуть из которых удалось всего 3,5 млрд. «Воруют миллионами», — возмущался президент РФ.

Дмитрий Рогозин пояснил, что «оснований беспокоиться по поводу того, что деньги расходуются неэффективно, пока нет», поскольку все нарушения, по словам Рогозина, пришлись на 2014 год, когда Роскосмос возглавляло бывшее руководство — весьма неэффективное. Однако почему-то именно повышением эффективности текущей работы госкорпорации Рогозин объяснил невыполнение плана взносов в бюджет в 2019 году – 1,133 млрд руб. вместо 5,285 млрд.

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