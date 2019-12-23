Мнение: Предотвратить апокалипсис

В первой статье об обезоруживающем ударе по США мы рассмотрели, чем и как можно вывести из строя систему предупреждения о ракетном нападении США, чтобы лишить военно-политическое руководство США возможности грамотно среагировать на атаку. Но после уничтожения СПРН должен последовать главный удар по непосредственно самим объектам ядерных сил и пунктам управления.

Задачу облегчает то, что мест дислокации носителей ядерного оружия на территории США всего девять: две военно-морских базы, где базируются ПЛАРБ «Огайо», три ракетные эскадрильи с МБР «Минитмен-3» и четыре авиабазы, на которых базируются бомбардировщики B-52H.

Расположение сил Стратегического командования Вооружённых сил США

Задача уничтожения ракетных баз ляжет на межконтинентальные ракеты с АГБО «Авангард». А по военно-морским базам целесообразнее всего нанести удар «Посейдонами», на западном побережье комбинированным ударом «Посейдонов», «Кинжалов» и «Цирконов». Удар по авиабазам можно нанести во вторую очередь или не наносить вовсе, так как B-52H с крылатыми ракетами AGM-86 обладают на порядки меньшим временем реакции и выхода на рубежи пуска. К тому же, не исключено, что экипажи, узнав, что СЯС разгромлены, могут отказаться от выполнения задачи.

Как известно, именно морская составляющая является самой, современной и боеспособной в ядерных силах США. А ведь пунктов базирования американских ПЛАРБ класса «Огайо» всего два: военно-морская база Китсэп и военно-морская база Кинг-Бэй.

ПЛАРБ класса «Огайо» на военно-морской базе Кингс-Бэй

В час «Пэ» подводные аппараты подорвутся них вызвав локальные цунами и землетрясения, которые сметут корабли и подлодки на рейде, разрушат портовую инфраструктуру.

Разумеется, часть подлодок с баллистическими ракетами будет на боевом дежурстве в открытом океане. Но в океане одновременно находится не больше 2-3 ПЛАРБ, в исключительных случаях – 4-5. К тому же, из-за срывов сроков ремонта ядерных реакторов количество выходов на патрулирование упало на 20%. Лишить противника 80-90% морской составляющей СЯС разом – кто откажется от такого? «Добивание», если потребуется, могут осуществить МЦАПЛ с помощью «Цирконов».

Предположительный облик «Циркона»

Самым сложным и ответственным станет удар по местам дислокации МБР «Минитмэн-3». Из-за расположения почти в центре континента поразить их смогут только МБР Р-100Н УТТХ и РС-28 «Сармат», оснащенные гиперзвуковыми маневрирующими боевыми блоками «Авангард». Но не стоит забывать и о МБР «Ярс», БРПЛ «Булава», так как есть мнение, что под шифром ОКР «Анчар-РВ», скрывается не что иное, как гиперзвуковой планирующий боевой блок для более лёгких ракет. Более того, ПЛАРБ могут быть более опасными, так как подлётное время гиперзвукоых боевых блоков с них может быть в разы меньше, чем у наземных МБР.

Пуск БРПЛ «Булава»



АГБО «Авангард»

Если уничтожение ПЛАРБ в местах базирования будет, во всех смыслах, внезапным и неотвратимым, стратегические бомбардировщики будут почти сразу выведены из игры, то с МБР сложность заключается в том, чтобы не дать высшему военно-политическому руководству США времени на санкционирование их применения. Соответственно, важнейшей становится задача вывода из строя системы СПРН и поражения ключевых пунктов управления, с которых может пройти команда на запуск.

Пусковой комплекс «Минитмэн-3» 319-й ракетной эскадрильи в штате Вайоминг

Поэтому удар по ним должен быть идеально сочетан с ослеплением СПРН, чтобы военно-политическое руководство США не имело полной картины происходящего и не смогло выработать адекватный соразмерный ответ. Сложность уничтожения МБР также заключается в разбросанности на большой площади пусковых шахт с ними. С другой стороны, американские шахты не рассчитаны на ответный удар и не отличаются особой прочностью, в отличие от российских. А значит, по несколько десятков гиперзвуковых неядерных и ядерных зарядов малой мощности может хватить для вывода из строя большинства ракет. Большая кинетическая энергия неядерных блоков, вкупе с заглубленными подземными взрывами, могут вызвать подвижки грунта и уничтожение инфраструктуры, препятствующие пускам ракет.

Помимо этого, не секрет, что служба на ракетных базах в ВВС США считается чуть ли не ссылкой в «медвежий угол» и концом успешной карьеры. Широко известны и скандалы, связанные с низким моральным уровнем персонала и технической оснащенности баз. Насколько профессионально такой личный состав поведёт себя в условиях ограниченного удара – большой вопрос.

Немаловажным будет уничтожение пунктов управления. В первую очередь, это ситуационная комната в Белом доме, Пентагон, стратегическое командование США на авиабазе Оффатт, комплекс NORAD в горе Шайенн, космическое командование ВВС на авиабазе Ванденберг, воздушные командные пункты Е-6В Mercury на авибазе Тинкер, центр боевого применения ОМП в Форт-Бельвуар. Некоторые из них, кстати, расположены недалеко от побережья и уничтожить их можно, опять же, с помощью «Цирконов».

Схема управления ядерными силами США

Летящие на скорости до 27 Махов «Авангарды» оставят руководству штатов лишь несколько минут на приказ о запуске межконтинентальных ракет. «Сарматы» можно запустить и вовсе через Южный полюс в брешь между радиолокационными полями РЛС СПРН, что сделает их удар ещё более неожиданным. А ведь есть ещё гордо реющая 9М730 «Буревестник», которая хоть и близко не гиперзвуковая, но способна летать очень низко и очень долго. Они могут быть запущены за несколько дней до удара, кружа в определенных районах, чтобы потом принять участие в разгроме. В условиях даже банального незнания того, кто, какими силами наносит удар, разрушения системы управления шанс на то, что приказ дойдёт до адресатов, исчезающе мал. Ведь для этого нужно выполнить, по крайней мере, некоторые стадии алгоритма ответной реакции. Да и где будут эти адресаты… Даже командиры тех «Огайо», которые в этот момент будут на боевом дежурстве, рискуют не получить команду на пуски ракет.

РС-28 «Сармат»

В это же время российская стратегическая авиация начинает полеты вдоль границ Европы, возле территориальных вод ненавязчиво всплывают МЦАПЛ, танки прогревают двигатели, ракетные соединения с ракетами средней дальности приводятся в боевую готовность. По всем каналам руководству НАТО и ЕС доводится: «Так как все наши попытки урегулировать разногласия и предостеречь от агрессии провалились, Россия приняла решение начать операцию «Задолбали», сидите смирно и не дергайтесь. Ваш вассал лишился ядерного арсенала, поэтому теперь лучшее время попробовать начать жить мирно». Примерно то же самое Китай доходчиво объясняет Японии, Южной Корее и Австралии.

Ну а Штаты… Их ждёт принуждение к миру, каких ещё не знала история. Так как зубы у гадины вырваны, мы диктуем СВОИ условия. Не принимают – демонстрационные ЯДЕРНЫЕ удары по пустыням на юге США и в акваториях омывающих морей. Все равно не хотят – несколько ударов маломощными зарядами по инфраструктуре и военным объектам. Населённые пункты не трогаем, мы мирные люди. Да, погибнут тысячи американцев, большей частью, военных, но это лучше гибели миллионов с обеих сторон, верно?

С другой стороны, лишившись ядерного арсенала, американцы вряд ли будут долго упираться.

В одночасье всё, конечно, не изменится, но это заставит Штаты отказаться от всех задолбавшей «гегемонии» и окончательно уползти на континент. При этом США могут быть не выкинуты на обочину истории, а играть роль регулятора отношений, скажем, в Северной и Южной америках. Никто ведь не против. Просто всё идет к тому, что мирное «разграничение полномочий» не сработает, и объяснять, что пора бы и заканчивать придётся с помощью оружия.

Немаловажный вопрос: когда?

В идеале, на взгляд автора, где-то после 2025 года. И на это есть несколько причин:

1. Нужно накопить достаточное количество вооружений и их носителей для осуществления удара. На данный момент процесс оснащения вооруженных сил вышеупомянутыми вооружениями только начинается, поэтому предпринимать какие-то действия ещё слишком рано.

2. Также нужно накопить и средства защиты, потому что высока вероятность того, что нужно будет уничтожать отдельные уцелевшие американские МБР, ракеты с ПЛАРБ и, возможно, ордер крылатых ракет с бомбардировщиков В-52Н.

3. Не секрет, что новых боезарядов в СЯС США не будет минимум до 2030-2032 года, и многие даже такой срок называют нереальным. А значит, американская ядерная дубина, не видевшая новых боезарядов с 1992 года, имеет все шансы деградировать ещё сильнее.

4. К этому времени разногласия между странами могут возрасти до такого состояния, когда разрешиться они смогут только силовым путём.

Мир сейчас находится на пороге грандиозных изменений, и какими они будут зависит от работы президентов, дипломатов, военных ведущих держав. И для России жизненно необходимо быть готовой к любому развитию событий. В том числе и к тому, что всё разрешить мирно не получится.

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Источник: Конт

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