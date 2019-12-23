Автоновости: Обновленный спорткар Jaguar F-Type: старт предзаказов и рублевые цены

C недавним плановым рестайлингом купе и родстер Jaguar получили пересмотренную моторную гамму (до нас добрались не все моторы), расширенный список оборудования и модернизированную внешность. Но самым доступным в нашей стране оказался отнюдь не F-Type с базовым двигателем.

Российским покупателям пообещали три мотора на выбор. Jaguar F-Type можно будет снабдить 300-сильным четырехцилиндровым мотором с турбонаддувом, 380-сильным V6 или V8 с отдачей в 575 л.с. Ассистирует всем этим двигателям 8-ступенчатый автомат Quickshift, а вот система полного привода упоминается только применительно к восьмицилиндровому мотору.

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Отныне базовой ценой спорткара считается отметка в 5 715 000 рублей: в такую сумму оценено купе в комплектации R-Dynamic. За родстер в той же версии придется заплатить 6 412 000 рублей. По предварительным данным, обе эти версии оснастят шестицилиндровым двигателем. Тот же самый мотор достанется и спорткарам в исполнении First Edition, отличиями которого станут черная крыша, более агрессивный декор кузова, 20-дюймовые колесные диски и особая отделка интерьера. Цена – 7 998 000 и 8 626 000 рублей соответственно.

300-сильный же мотор достанется только одной модификации F-Type – родстеру в базовой комплектации, за который дилеры попросят минимум 5 928 000 рублей. А с новой 575-сильной версией R спорткар уверенно преодолевает планку в 10 миллионов. Если самое мощное на данный момент купе в нашей стране оценено в 9 892 000 рублей, то за родстер, способный разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунды, придется выложить 10 589 000 рублей.

В список оборудования для нашего рынка обещано включить 12,3-дюймовую виртуальную панель приборов и мультимедийную систему с функциями Apple CarPlay и Android Auto с возможностью обновления софта по воздуху. У дилеров новинка появится весной следующего года.

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