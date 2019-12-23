Панарин на тренировке сделал новогодний подарок детям

В текущем сезоне Панарин принял участие в 35 играх регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 20 шайб.
Хлебушек порадовал юных фанатов клуба «Рейнджерс», подарив им к Рождеству свои клюшки.
Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин на тренировке своей команды в преддверии домашнего матча с «Анахаймом» (5:1) устроил настоящий праздник молодым болельщикам, присутствующим на занятии своих любимцев. Артемий взял со скамейки запасных несколько своих клюшек и подарил мальчишкам, чем привёл их в полный восторг.
Синерубашечники в минувшем матче разгромили «уток» со счётом 5:1. Артемий записал на свой личный счёт очередную результативную передачу.
В текущем сезоне Панарин принял участие в 35 играх регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 20 шайб и 25 раз ассистировал партнёрам.
https://twitter.com/NYRangers/status/1208466894132523013
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