Объявлено о поражении Владимира Зеленского

В большинстве регионов Украины кандидаты, обозначившие свою связь с действующим главой государства, проиграли на местных выборах, передает издание «Страна.ua». Некоторые эксперты считают, что медвежью услугу им оказало как раз имя Владимира Зеленского.

Сообщается, что наибольшей народной поддержкой пользовались самовыдвиженцы. Впрочем, в партии «Слуга народа» такие результаты голосования все равно признали победой. «Мы получили 33% среди всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат – наш!», – цитирует сообщение партии портал «Украина.ру». «Таким образом, проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии», – заявили соратники Владимира Зеленского.

Некоторые эксперты выразили робкую надежду, что столкнувшись с такими результатами, которые стоит расценивать как первые признаки провала, Владимир Зеленский задумается о реформировании своей команды. Ранее о необходимости проведения чисток в команде украинского лидера рассказывал политолог Владимир Корнилов.

Он уверен, что начать нужно с тех, кто в команде Владимира Зеленского отвечает за экономическую политику. «В ближайшее время правительство, по крайней мере, его экономический блок, будет заменен. Потому что действия премьера Гончарука, министра экономики Милованова и прочих чудиков в правительстве Зеленского – от них будут избавляться», – подчеркнул эксперт.

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