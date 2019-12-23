Роскосмос назвал сроки нового старта «Ангары»

23.12.2019, 14:05, Новости дня

Роскосмос планирует возобновить пуски ракет-носителей (РН) «Ангара» в 2020 году, рассказали в госкорпорации.

«В следующем году планируем возобновить пуски РН «Ангара», ракета будет передана Центром Хруничева в 1-м квартале 2020 года», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса.

Там добавили, что запланированы все необходимые организационно-технологические мероприятия по доведению цены до рыночной за счет запуска серийного производства этой ракеты в Омске.

Напомним, ранее сообщалось, что производитель решил снизить стоимость двигателя РД-191 для «Ангары». В январе в СМИ появились сообщения о том, что в двигателях «Ангары» обнаружили опасный дефект – якобы при старте двигатели ракеты могут разрушить ее. Позднее НПО «Энергомаш» опровергло сообщения об опасных дефектах.



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