Lada XRAY оснастили мультимедиа с Android Auto и Apple Car Play

23.12.2019, 14:04, Разное

АвтоВАЗ сделал настоящий подарок поклонникам линейки Lada XRAY. Новые ее модели получили поддержку Android Auto и Apple Car Play.
Очередную модификацию хэтчбека Lada XRAY наконец то привели в соответствие с запросами времени. Кроме того, в процессе редизайна хэтчбек получил более совершенную технологическую часть. Обновление касается Luxe-комплектации при установке опционального пакета Prestige. Также в машине покупателя ожидает новый сенсорный multitouch-дисплей с возможностью распознавать сразу несколько касаний одновременно. Полезным бонусом будет и оптимизированный в работе микрофон для обратной коммуникации.

Несколько ранее система мультимедиа была обновлена в модели Cross линейки Lada XRAY, как с вариатором, так и с механической коробкой передач. Стоит отметить, что нововведение повлияло и на стоимость транспортного средства, увеличив ее на три тысячи рублей. Мультимедиа системы CarPlay и Android Auto представляют собой абсолютно безопасные протоколы для установления в машине коммуникации со смартфонами, работающими на операционных системах iOS и Android.

Благодаря их функционалу, на экран в салоне автомобиля выводится вся необходимая для водителя информация, а также опции для управления транспортным средством. Они позволяют комфортно использовать навигацию, общаться, слушать музыку, и получить многие другие возможности, не теряя контроля за состоянием дороги. Большое количество автомобилей производства зарубежных компаний оборудуются подобными системами уже давно.



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