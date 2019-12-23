Малышева восхищается умывальниками в своей лондонской квартире

Елена Малышева решила показать подписчикам в Instagram свою лондонскую квартиру, в которой она сейчас живет с мужем. На размещенном в Instagram видео телеведущая восхищается британскими умывальниками.

Как отметила доктор, она прилетела в страну на 2 дня, поскольку у ее супруга есть кое-какие дела. Пара сняла квартиру, расположенную рядом с Британским музеем. Малышеву удивило то, что самый старый чай готовили еще в 1835 году. Необычными в лондонском интерьере звезде программы «Жить здорово!» показались высоко установленная кровать и пролом в столе для отходов. При этом кардиолога восхитила древняя сантехника и то, как нестандартно работают в квартире умывальники. «Все предметы, как будто, пришли в этот дом из разных мест», — отметила знаменитость.

Также ведущая медицинского телешоу продемонстрировала фолловерам, чем жители Британии пользуются при приготовлении майонеза и как открывают разные банки. В конце ролика Малышева пожелала аудитории спокойной ночи.

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