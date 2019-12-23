Мнение: Тротуары — бездомным, исцеление от русофобии и выселение шведских стариков

1. Прекрасные новости о соблюдении прав человека приходят из США. Теперь бездомным можно невозбранно спать на улицах американских городов, там где их душе угодно. Полиция больше не сможет с ними ничего сделать, и приводящие туристов в ужас лагеря бомжей в каком-нибудь Сан-Франциско теперь станут совершенно легальной и неотъемлемой частью пейзажа:

http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/334210-verhovnyy-sud-razreshil-bezdomnym-spat-na-trotuarah/

Верховный суд США встал на сторону бездомных. Он отказался рассматривать дело, которое может позволить считать преступлением сон на улицах. В суде пояснили, что по Конституции нельзя преследовать людей за то, что они спят под открытым небом, если у них нет жилья. А началось все в 2009 году с жалобы шести бездомных из города Бойсе штата Айдахо. Их постоянно гоняли полицейские, не давая устраивать ночлег в общественных местах. Бездомные посчитали, что это является ущемлением их конституционных прав и подали на городские власти в суд. И вот многолетняя тяжба закончилась победой бродяг.

Представьте, коллеги, что отряд бомжей разбил палаточный городок во дворе вашего дома, прямо напротив вашего подъезда. Как вы к этому отнесётесь? С одной стороны, они такие же граждане, как и вы, и имеют полное право находиться в общественных местах, к которым относится и ваш двор…

2. От русофобии можно вылечить даже самых крайних и самых убеждённых её носителей. Коллега monetam делится интересным историческим примером:

https://monetam.livejournal.com/1223110.html

Как перевоспитали принципиального русофоба: взять на русскую службу!

«Огромные владения Чарторыйских попали под конфискацию. Императрица Екатерина согласилась сменить гнев на милость, только если Адам и его брат поступят на царскую военную службу. Молодые люди прибыли в Петербург не по своей воле, ненавидя Россию и всё русское, но (читаем в мемуарах князя) «мало-помалу мы пришли к убеждению, что эти русские, которых мы научились инстинктивно ненавидеть, которых мы причисляли, всех без исключения, к числу существ зловредных и кровожадных, с которыми мы готовились избегать всякого общения, с которыми не могли даже встретиться без отвращения, – что все эти русские более или менее такие же люди, как и все прочие». А великий князь Александр Павлович, к которому Адам через некоторое время попал в адъютанты, надолго стал его лучшим другом.»

Увы, но на подобное перевоспитание каждого недруга России никаких денег не напасёшься. Так что пускай уж лучше нас не любят, но денежки останутся при нас. Расходы на пиар, культурный обмен и налаживание международных связей – необходимы, но нужно соблюдать некий разумный баланс.

3. Похоже, что споры о терминах «шведский капитализм» или «шведский социализм» в недалёком будущем станут бессмысленны. Теперь в Швеции строят «мигрантский коммунизм»:

https://t.me/mnogouma/279

По сообщениям шведского издания Fria Tider, по стране прокатилась волна насильственной экспроприации частной собственности местных жителей с целью расселения беженцев, которым это жилье несравнимо нужнее. Например, власти Стокгольма принудили к выселению жильцов 48 квартир в доме, где проживали в основном пенсионеры, под предлогом того, что туалеты в этих квартирах на 5 сантиметров уже, чем предписано нормами, а значит – пенсионерам там не место. Как только затихли шаркающие шаги последнего старичка, в эти же самые квартиры… были вселены толпы… ближневосточных и африканских людей со свежими генами. Им нисколько не помешало отсутствие 5 сантиметров в туалетах, которые новые жильцы начали осматривать с неподдельным интересом, пожимать плечами и застилать матрасами.

Источник: Место для дискуссий

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