Медведев поручил проработать ответ на санкции США по «Северному потоку – 2»

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил кабинету министров проработать дополнительные ответные меры в отношении США в связи с санкциями против «Северного потока – 2».

«Просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе Соединенных Штатов Америки, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов и доложить мне предложения, которые будут вами проанализированы с точки зрения их эффективности», – сказал Медведев, передает ТАСС.

В субботу президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, обязав свою администрацию ввести санкции против подрядчиков строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». После этого швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.

Медведев также поручил правительству проследить за тем, чтобы решения об урегулировании споров между Газпромом и Нафтогазом были выполнены.

«Очевидно, что это тот компромисс, который нужно было найти. Много работали коллеги, и вы, и другие коллеги из правительства и Газпрома над этим. Результаты были названы, тем не менее, их нужно закрепить. Нужно отследить, чтобы все, что положено, что вытекает из этого протокола, потому что это всего лишь протокол пока, было реализовано на практике», – подчеркнул премьер.

Медведев пояснил, что имеет в виду и саму мировую сделку, и другие решения, в том числе, связанные с транзитом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Газпром и Нафтогаз достигли принципиальных договоренностей о продолжении транзита газа через Украину. Кроме того, Москва и Киев решили обсудить после Нового года прямые поставки газа на Украину.





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