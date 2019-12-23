Мать фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой оштрафовали за пикеты у Кремля

Тверской суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей Юлию Виноградову, мать обвиняемой по делу «Нового величия» Анны Павликовой, из-за одиночных пикетов около Кремля. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Суд признал женщину виновной в нарушении правил проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

По словам адвоката Павликовой Олега Еланчика, суд не может быть беспристрастным, поскольку политическое преследование фигурантов дела осуществляется на государственном уровне, отмечает издание. Он заявил, что решение о штрафе будет обжаловано, вплоть до ЕСПЧ.

Родителей фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» задержали 7 декабря на Кремлевской набережной, где они проводили одиночные пикеты в поддержку своих детей. Их отвезли в ОВД, где составили протоколы о нарушении правил проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Ранее Тверской суд оштрафовал на 10 тысяч рублей матерей фигурантов дела «Сети» Сергея Пчелинцева и Андрея Чернова.

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