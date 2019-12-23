Фигурант дела об угрозах судье Криворучко вышел из СИЗО под подписку о невыезде

Алексея Вересова, фигуранта по делу об угрозах судье Тверского суда Алексею Криворучко, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.

Следствие изменило обвинение в отношении Вересова с призывов к экстремизму на угрозу в связи с осуществлением правосудия.

Напомним, Криворучко приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии. При этом он отказался принять во внимание видеозапись, на которой видно, что Устинов перед задержанием просто стоял на улице и никак не угрожал полицейским или окружающим людям. После приговора Устинову у здания администрации президента выстроилась километровая очередь желающих принять участие в одиночных пикетах в поддержку актера.

Позже другой судья заменил Устинову реальный срок на условный.

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