Принц Джордж вместе с принцем Чарльзом, Уильямом и Елизаветой II приготовил рождественский пудинг

Британская королева Елизавета II, ее сын принц Чарльз, внук принц Уильям и правнук принц Джордж вместе приготовили рождественский пудинг. Фото разместили на странице королевской семьи – The Royal Family в Twitter.

«Четыре поколения королевской семьи собрались вместе, чтобы поддержать инициативу «Вместе на Рождество» Королевского британского легиона», – говорится в описании снимка.

Four generations of The Royal Family have come together to support The Royal British Legion’s «Together at Christmas» initiative. pic.twitter.com/mLHWVsvfjW

— The Royal Family (@RoyalFamily) 21 декабря 2019 г.

The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George, joined forces to prepare special Royal British Legion Christmas puddings at Buckingham Palace this week. pic.twitter.com/HQQ3Dc6n0y

— The Royal Family (@RoyalFamily) 21 декабря 2019 г.

Королева является покровителем британского легиона. Пудинги станут центральными элементами благотворительного Рождественского праздника. Процессом приготовления руководил домашний шеф-повар Легиона Алекс Кавальер.

The Queen is Patron of the British Legion & the puddings will be the centerpieces of the charity’s Christmas get-togethers.

The pudding making was led by a Legion care home chef Alex Cavaliere & attended by veterans — Colin Hughes, Liam Young, Lisa Evans and Barbara Hurman. pic.twitter.com/K67BtFEWnx

— The Royal Family (@RoyalFamily) 21 декабря 2019 г.

В пудинг добавили семена мака, являющиеся символом Памяти.

A new Royal British Legion recipe was created for the launch, with The Royal Family uniquely adding poppy seeds to the mixture, in a nod to the charity’s iconic symbol of Remembrance. pic.twitter.com/BGlHbD5p3R

— The Royal Family (@RoyalFamily) 21 декабря 2019 г.

По сообщению Daily Mail, церемония приготовления рождественского пудинга проходила в Музыкальной комнате Букингемского дворца.

71-летний принц Чарльз является первым в очереди на британский престол. Издание Mirror писало, что Елизавета II (родилась 21 апреля 1926 года) готовится отречься от престола в 95 лет. 37-летний принц Уильям второй в очереди на престол, его шестилетний сын Джордж – третий.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: До весны 2020 года у президента Украины Владимира Зеленского есть время, чтобы «перезагрузить» руководство государства. Об этом заявил в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» «В гостях у Дмитрия Гордона» бывший народный депутат Украины, бизнесмен Михаил Бродский. «Он талантливый парень. Я ему верю пока еще. Он порасставлял людей, сейчас уже начал менять… Смотрю, там уже трех […]