В ООС назвали имя погибшего на Донбассе 22 декабря украинского военнослужащего

22 декабря на Донбассе в результате обстрелов позиций украинской армии солдат 93-й бригады Холодный Яр Герман Соловьев получил смертельное ранение. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
«Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего воина», — говорится в сообщении.
Вчора, 22 грудня, ворожа куля обірвала життя воїна 93-ї бригади Холодний Яр – солдата Соловйова Германа Ігоровича 90-го…
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Esmaspäev, 23. detsember 2019
22 декабре в пресс-службе ООС рассказали, что позиции украинских военных обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В тот день еще один военнослужащий получил ранение.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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