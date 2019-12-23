«Прерывалось три раза»: что сказал Путин, проехав на поезде по Крымскому мосту

23.12.2019, 13:51, Разное

Глава государства проехал на поезде большую часть Крымского
моста вместе с участниками строительства переправы. Впечатления у президента
положительные: он признался, что поезд движется гораздо мягче, чем автомобиль.

Президент прибыл на станцию Тамань-Пассажирская для участия
в торжественном запуске переправы. Путин поблагодарил строителей, инженеров,
ученых и геологов – всех, кто участвовал в строительстве Крымского моста.
«Это большой, огромный, мощный коллектив людей, которые приехали со всей
страны», – сказал глава государства.

Сегодня Россия фактически восстанавливает движение между
полуостровов и остальной частью страны, отметил Путин. Он напомнил, что поезда
из Санкт-Петербурга в Севастополь начали ходить больше ста лет назад.

«С
тех пор оно прерывалось три раза: во время революции 1917 года, в годы Великой
Отечественной войны и в 2014 году», – сказал российский лидер.

В 14:00 с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился
первый пассажирский поезд в Севастополь. Во вторник, 24 декабря, он проедет по
Крымскому мосту. Железнодорожный состав будет находиться на переправе около 15
минут.

Строительство Крымского моста длилось пять лет. Строители
установили 3,5 тысячи свай и 307 опор. На железной дороге через Керченский
пролив уложено пять тысяч тонн рельсов.

Первое время поезда будут курсировать по маршрутам
Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь. В дальнейшем через
Крымский мост будут проложены другие маршруты.



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