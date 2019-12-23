«Прерывалось три раза»: что сказал Путин, проехав на поезде по Крымскому мосту

Глава государства проехал на поезде большую часть Крымского
моста вместе с участниками строительства переправы. Впечатления у президента
положительные: он признался, что поезд движется гораздо мягче, чем автомобиль.
Президент прибыл на станцию Тамань-Пассажирская для участия
в торжественном запуске переправы. Путин поблагодарил строителей, инженеров,
ученых и геологов – всех, кто участвовал в строительстве Крымского моста.
«Это большой, огромный, мощный коллектив людей, которые приехали со всей
страны», – сказал глава государства.
Сегодня Россия фактически восстанавливает движение между
полуостровов и остальной частью страны, отметил Путин. Он напомнил, что поезда
из Санкт-Петербурга в Севастополь начали ходить больше ста лет назад.
«С
тех пор оно прерывалось три раза: во время революции 1917 года, в годы Великой
Отечественной войны и в 2014 году», – сказал российский лидер.
В 14:00 с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился
первый пассажирский поезд в Севастополь. Во вторник, 24 декабря, он проедет по
Крымскому мосту. Железнодорожный состав будет находиться на переправе около 15
минут.
Строительство Крымского моста длилось пять лет. Строители
установили 3,5 тысячи свай и 307 опор. На железной дороге через Керченский
пролив уложено пять тысяч тонн рельсов.
Первое время поезда будут курсировать по маршрутам
Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь. В дальнейшем через
Крымский мост будут проложены другие маршруты.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: До весны 2020 года у президента Украины Владимира Зеленского есть время, чтобы «перезагрузить» руководство государства. Об этом заявил в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» «В гостях у Дмитрия Гордона» бывший народный депутат Украины, бизнесмен Михаил Бродский. «Он талантливый парень. Я ему верю пока еще. Он порасставлял людей, сейчас уже начал менять… Смотрю, там уже трех […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В РФ впервые обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии / 24 октября
- Российский публицист Стомахин попросил политическое убежище в Украине / 23 декабря
- Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Манро / 11 ноября
- Ветеран «Азова» о разговоре с Зеленским в Золотом: Не знаю, какой у него план, но мы будем оставаться здесь / 26 октября
- Contra Magazin — мировой автопром переживает тяжелейшей кризис за последние 10 лет / 30 ноября
- Россиянина приговорили к 17 годам тюрьмы в Белоруссии за хранение трех центнеров гашиша / 2 декабря
- В мире: Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей / 24 ноября
- Гаджеты: Умные часы HONOR Watch Magic 2 проработают 14 дней на одной зарядке (5 фото) / 27 ноября