McDonald’s оправдался за не пустивших в ресторан погреться мужчину сотрудников

Менеджер по маркетингу McDonald’s Наталья Панова заявила, что компания поддерживает поступок сотрудников в Тюмени, не пустивших ночью в заведение замерзающего мужчину.

Панова сообщила радиостанции «Говорит Москва», что в ночь на 23 декабря заведение работало до часу ночи, после этого в помещение никого впускать нельзя

«Как в целях обеспечения безопасности, так и в целях проведения надлежащей санитарной и гигиенической обработки помещений предприятия», – уточнила менеджер.

Она отметила, что во время работы McDonald’s делает все возможное для посетителей, в том числе оказывает медицинскую помощь.

Ранее в сосетях сообщили, что 22 декабря в два часа ночи сотрудники McDonald’s в Тюмени не пустили в заведение мужчину, который замерзал, позже мужчина попросил прохожих вызвать скорую, так как обморозил ноги.

Прохожие попросили работников заведения пустить мужчину в ожидании скорой, но им отказали.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Целый ряд ошибок повлёк за собой не самые приятные последствия. Путь был тернистым, однако осенью этого года, наконец, было принято беспрецедентное решение: отказаться от самовыдвижения на выборах. Причиной подобных нововведений послужило полное недоумение людей и, как следствие, незаинтересованность в смене аппарата власти.Посудите сами: есть кандидат, поддержанный, например, «Единой Россией», но который не маркирует себя этой […]