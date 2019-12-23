McDonald’s оправдался за не пустивших в ресторан погреться мужчину сотрудников

23.12.2019, 13:51, Новости дня

Менеджер по маркетингу McDonald’s Наталья Панова заявила, что компания поддерживает поступок сотрудников в Тюмени, не пустивших ночью в заведение замерзающего мужчину.

Панова сообщила радиостанции «Говорит Москва», что в ночь на 23 декабря заведение работало до часу ночи, после этого в помещение никого впускать нельзя

«Как в целях обеспечения безопасности, так и в целях проведения надлежащей санитарной и гигиенической обработки помещений предприятия», – уточнила менеджер.

Она отметила, что во время работы McDonald’s делает все возможное для посетителей, в том числе оказывает медицинскую помощь.

Ранее в сосетях сообщили, что 22 декабря в два часа ночи сотрудники McDonald’s в Тюмени не пустили в заведение мужчину, который замерзал, позже мужчина попросил прохожих вызвать скорую, так как обморозил ноги.

Прохожие попросили работников заведения пустить мужчину в ожидании скорой, но им отказали.



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