Гаджеты: «Другие правила» — Tele2 увеличивает стоимость архивных тарифов

В условиях жесткой конкуренции некоторые операторы мобильной связи не всегда придерживаются ранее выданных обещаний. Так компания Tele2 сообщила о некоторых изменениях в тарифной политике относительно цены архивных пакетов в сторону «незначительного» подорожания.
Несмотря на раннее заявленное сохранение стоимости услуг, компания Tele2 с 1 января 2020 года проведет повышение стоимости абонентной платы на некоторые тарифные планы. При этом в объявлении сообщается, что объем предоставляемых услуг останется неизменным.
Из приведенного примера для пользователей из Московского региона можно сделать вывод, что стоимость архивных тарифных планов возрастет в диапазоне от 9 до 13%. Для получения информации об изменениях цены в других регионах, пользователю необходимо зайти на соответствующую страницу сайта Tele2.
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