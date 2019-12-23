Гаджеты: Apple создаст собственную спутниковую систему для связи между фирменными устройствами



В гонку высокотехнологических компаний за право распространения спутниковых интернет технологий включилась корпорация Apple. Информация стала известна благодаря инсайдерской утечке, информация о которой была распространена агентством Bloomberg. По сведениям, переданным журналистам, Apple стремится создать собственную спутниковую сеть для обеспечения связи между своими устройствами без использования сторонних каналов связи предоставляемыми потенциальными конкурентами.

В настоящее время в компании идет создание «сверхсекретного» подразделения, которое на протяжении следующих 5 лет может представить собственную технологию связи Apple, основанную на использовании спутников. По сведению информаторов разработки находятся на ранней стадии создания концепции, без четко определенных целей и сроков. При этом разработка данной тематики может быть прервана в любой момент. В недрах Apple пока также не решили, будут ли они создавать собственные спутники, или используют уже существующие разработки специализированных компаний.

Среди явных достоинств будущей разработки Apple можно отметить увеличение плотности покрытия сотовой связью поверхности Земли, обеспечение доступа к интернету в удаленных районах, повышение точности позиционирования и уточнение компьютерных карт.

В команде разработчиков спутниковой системы связи Apple в настоящее время работает немногим более десяти человек. Руководство командой возложено на бывших инженеров Google Майкла Трела и Джона Фенвика, имеющих опыт работы в аэрокосмической промышленности при разработке проекта Skybox Imaging.

Таким образом корпорация Apple присоединяется к таким технологическим гигантам как SpaceX с проектом Starlink, а также OneWeb, Samsung, Amazon и Boeing, стремящихся создать глобальные спутниковые системы для распространения «космического интернета». Перспектива «яблочного» проекта подкрепляется огромными средствами, выделяемыми компанией на научные исследования, которые составляют 16 млрд долларов 2019 году, а также заинтересованностью в проекте генерального директора Apple, Тима Кука.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В понедельник прошла встреча замглавы исполкома ОНФ, члена центрального штаба ОНФ Игоря Кастюкевича и врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Целью встречи была передача полных списков обращений и проблем жителей подтопленных территорий, которые выявил ОНФ в результате проведения мониторинга и оказания юридической помощи гражданам с октября по декабрь, сообщается на сайте ОНФ. «Мы передаем вам […]