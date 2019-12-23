Первый пассажирский поезд отправился в Крым

В понедельник первый пассажирский поезд под названием «Таврия» отправился в Крым по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь. Он проедет по новому мосту на полуостров.

Поезд с вагонами купе и плацкарт отправился в 14.00 с Московского вокзала Петербурга. Он проедет 2 тыс. 741 километр через девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек. На этот путь он потратит 43 с половиной часа, передает РИА «Новости».

Первый поезд «Таврия» из Москвы с купе и СВ отправится в Симферополь во вторник с Казанского вокзала в 23.45 мск.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста, таким образом запустив движение по железнодорожной ветке.

Cтоимость проезда из Москвы в Симферополь в купе начинается от 2 тыс. 966 рублей, проезд в СВ стоит от 9 тыс. 952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте – от 3,5 тыс. рублей, в купе – от 3 тыс. 906 рублей.

Продажа билетов стартовала 8 ноября и вызвала ажиотаж. Билеты были раскуплены почти полностью за месяц.

Весной и к началу курортного сезона 2020 года планируется запустить поезда в города Крыма еще из нескольких регионов России. Эксперты рассчитывают, что железнодорожное сообщение увеличит долю туристов на полуостров.





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