Нацполиция будет жестко реагировать на попытки возобновить работу игорных заведений – МВД

В Министерстве внутренних дел 23 декабря заявили, что Нацполиция будет жестко реагировать на попытки возобновить работу игорных заведений.

В Украине было создано 715 мобильных группы, которые мониторят соблюдение запрета на работу игорных заведений и проводят превентивные мероприятия по обнаружению незаконного бизнеса.

В МВД отметили, что группы продолжают работать, а все вновь открытые игорные заведения будут закрываться.

«Призываем ловкачей и лиц, которые намерены сдавать в аренду помещения под подпольные игорные заведения, не нарушать нормы действующего законодательства», — добавили в министерстве.

Представители органов местного самоуправления в сотрудничестве с правоохранителями проводят демонтаж внешней рекламы игорных заведений.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, составят от 5 до 9 млрд грн в год.

19 декабря Рада провалила голосование за законопроект №2285-д об игорном бизнесе. Парламентарии решили направить законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

20 декабря Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. В связи с этим министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех игорных заведений в Украине до 16.00 20 декабря 2019 года.

Зеленский связал распоряжение Кабмина с провалом голосования в парламенте. «Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы», – подчеркнул президент.

Нацполиция Украины открыла 250 уголовных производств в связи с незаконным занятием игорным бизнесом.

Всего в стране прекращена деятельность 5300 игорных заведений, однако мобильные группы полиции ведут постоянный мониторинг.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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