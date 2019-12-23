Результаты местных выборов в Украине станут известны до конца года, если не будет исков – ЦИК

Результаты местных выборов, которые проходили 22 декабря, могут стать известны до конца 2019 года. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил 23 декабря заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Сергей Дубовик.

«В течение пяти дней будут известны результаты выборов в сельских и поселковых советов объединенных территориальных общин, и в течение 10 дней – результаты выборов в городской совет… Если не будет судебных обжалований, я думаю, они будут установлены до Нового года», – сказал он.

По данным замглавы ЦИК, 22 декабря полиция получила около 50 сообщений «о незначительных нарушениях» избирательного законодательства.

«Они системно повлиять на результаты голосования не могли», – считает Дубовик.

Он отметил, что явка на местных выборах составляет около 40-50% и может доходить в отдельных территориальных общинах до 60%.

«Это станет известно, когда будет подсчитано окончательное количество голосов. Поскольку выборы в ОТО – это отдельные избирательные кампании, сбор информации немножечко затруднен», – подчеркнул Дубовик.

Местные выборы проходили в 23 регионах Украины, было создано 119 территориальных избирательных комиссий.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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