Энергоснабжение шахт «Львіввугілля» восстановлено – Минэнерго

Энергоснабжение шести шахт государственного предприятия «Львіввугілля» восстановлено, они работают в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

«Урегулирована ситуация по электроснабжению на шахтах ГП «Львіввугілля». Свет на шахтах восстановлен… Отключение шахт от электроэнергии произошло из-за требования предоплаты с стороны «поставщика последней надежды» районной электросети. В то же время на предприятии накопились долги со стороны генераций за отгруженный уголь в октябре, ноябре, декабре. Сейчас вопрос урегулирован», – говорится в сообщении.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что этой ночью от энергоснабжения отключили все шахты Государственного предприятия «Львіввугілля» из-за невыполнения требований энергоснабжающей компании о предоплате в размере 22 млн грн.

«В ночь с 22-го на 23 декабря выключена электроэнергия на всех шести шахтах ГП «Львіввугілля». Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех шести шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идет затопление», – сообщил Волынец.

Он добавил, что шахтеры не в состоянии выполнить требования энергоснабжающей компании из-за отсутствия средств, накопленных перед ними долгов не только по зарплате, но и за отгруженный уголь.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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