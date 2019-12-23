Президент встретился с Анастасией Заворотнюк

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Последнее: Пресс-конференцию Путина, согласно замерам Mediascope, в прямом эфире смотрели 6,239 млн россиян, то есть всего 4% граждан России. А рейтинг доверия президенту, который оперативно замерил ВЦИОМ, тут же скакнул почти на 2 процентных пункта: с 69,2% до 71%. И одобрение выросло на 1,5 п.п. — с 62,5% до 64%. Вопрос: что будет с рейтингами Путина, […]
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