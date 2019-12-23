Соловьев рассказал о недоверии СМИ Украины к строительству Крымского моста и перспективах его эксплуатации

23.12.2019, 13:30, Разное

Телеведущий Владимир Соловьев пояснил о недоверии СМИ Украины к строительству Крымского моста. В беседе с журналистами он рассказал о перспективах его эксплуатации.
Поездка Президента РФ Владимира Путина в Южный федеральный округ связана с торжественным открытием 23 декабря 2019 года железнодорожного движения в Крым. В ходе визита состоится встреча со строителями, чей труд помогает развивать инфраструктуру юга страны. Телеведущий Владимир Соловьев пояснил о значимости проекта в политическом и социальном планах. Медиапространство Украины, начиная с 2014 года, было заполнено материалами, в которых возведение моста, соединяющего материковую часть страны с полуостровом Крым, называлось нереальным. Основанием для этого служили утверждения ученых о сложностях географического характера. Поэтому, отмечает Соловьев, строительство транспортного объекта имеет такое большое политическое и социальное значение.

Несмотря на известные трудности, после 1991 года Крым в качестве туристов посетило рекордное количество людей. Открытие железнодорожного сообщения позволит значительно увеличить поток отдыхающих на знаменитый курорт-здравницу, пишет «ПолитЭксперт».



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