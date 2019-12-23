Глава института нацпамяти заявил, что памятник Ватутину в Киеве не будут сносить в рамках декоммунизации

Памятник советскому генералу Николаю Ватутину в Киеве не будут сносить в рамках декоммунизации, заявил на пресс-конференции 23 декабря директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает корреспондент «ГОРДОН».
«Именно фамилии Ватутина нет в списках на декоммунизацию в силу различных обстоятельств, не знаю, я изучаю этот вопрос, что и как. Это во-первых. Во-вторых, даже если бы он там был в списках и подпадал под декоммунизацию, существует отдельное исключение по поводу могил», – заявил Дробович.
Он отметил, что в таком случае «не может быть демонтирован памятник».
Глава института рассказал, что сейчас изучается мнение родственников Ватутина по данному вопросу, и «это отдельная история».
«Но прямо сейчас закон не предусматривает никаких действий в этом направлении», – добавил Дробович.
Он стал победителем в конкурсе на должность главы Украинского института национальной памяти, сообщили в Кабинете Министров 4 декабря.
9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. 15 мая их подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу.
Памятник Ватутину в Киеве был установлен в 1948 году. В апреле 2018 года его облили красной краской представители организаций С14 и «Правый сектор». 14 октября 2018 года представители Организации украинских националистов пытались снести памятник Ватутину в столичном Мариинском парке, но им помешали правоохранители.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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