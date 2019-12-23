Пассажиры первого поезда в Крым рассказали о впечатлениях

Пассажиры первого поезда «Таврия» из Санкт-Петербурга в Севастополь, которые проедут по новому мосту с материковой части РФ на полуостров, приезжают на вокзал и занимают свои места в вагонах.

По словам источника, пассажиры стали собираться примерно за час до отправления.

«Еду в Симферополь к брату и сестре. У меня еще родители там похоронены. Такой поезд – это очень удобно. Конечно, это здорово. Сегодня хочется проехать первый раз на поезде. Это здорово – поехать посмотреть чудесный мост. Я обязательно буду смотреть», – передает РИА «Новости» слова одной из пассажирок.

У вагонов поезда «Таврия» пассажиров встречают приветливые проводники. Один из тъезжающих признался, что очень рад, что проедет именно на первом поезде по железнодорожной части Крымского моста.

«Мы слышали, что автомобильный мост замечательный, а теперь первыми увидим и проедем по железной дороге моста. Это здорово!» – сказал он.

Многие пассажиры и провожающие снимают поезд на камеры своих мобильных телефонов.

«Еду в Севастополь, к внукам, почти домой. Без сомнения, теперь удобно. Давно ждали запуска поезда… У меня здесь сестра, а там дочка с внуками», – рассказал пассажир поезда Владимир.

Первая «Таврия» из Москвы с купе и СВ отправится до Симферополя 24 декабря с Казанского вокзала в 23.45 мск.

Напомним, ранее в понедельник президент Владимир Путин отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста. Таким образом глава государства фактически запустил движение по этой железнодорожной ветке.





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