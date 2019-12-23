Максим Фадеев заявил о бесполезности споров с дураком

23.12.2019, 13:30, Разное

Музыкант Максим Фадеев считает, что спорить с дураком бессмысленно, о чем рассказал в Instagram. Артист сравнил это занятие с игрой в шахматы с голубем.
По мнению Максима Фадеева, голубь во время игры в шахматы попросту раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит хвастаться, что он победил. Именно так композитор представляет себе спор с дураком. Пост с собственными размышлениями артист опубликовал в микроблоге, снабдив публикацию селфи. На снимке музыкант запечатлен крупным планом с хмурым выражением лица. Однако он заявил, что выглядит просто вдумчивым, а не пытается стать серьезным.

В комментариях поклонники полностью согласились со сравнением Фадеева и похвалили его внешность. Как известно, композитор уже отправился в большое путешествие со своей командой, как сообщал публике после роспуска подопечных.



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