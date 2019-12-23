Популярная певица тайно вышла замуж за отца своего ребенка

Американская поп-исполнительница Хилари Дафф вышла замуж во второй раз. Избранником звезды стал музыкант Мэттью Кома. Торжество прошло на заднем дворе дома певицы в Лос-Анджелесе. Влюбленные пригласили на церемонию только близких друзей и родственников.

Напомним, Хилари Дафф состояла в браке с хоккеистом Майклом Корми с 2010 по 2016 год. В 2012 году певица родила возлюбленному сына Луку. С января 2017 года звезда стала встречаться с Мэттью Комой. В 2018 году у пары появилась дочь Бэнкс Вайолет Бэйр.

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Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff) 22 Дек 2019 в 6:55 PST

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