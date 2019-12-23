Популярная певица тайно вышла замуж за отца своего ребенка

23.12.2019, 13:26, Разное

Американская поп-исполнительница Хилари Дафф вышла замуж во второй раз. Избранником звезды стал музыкант Мэттью Кома. Торжество прошло на заднем дворе дома певицы в Лос-Анджелесе. Влюбленные пригласили на церемонию только близких друзей и родственников.

Напомним, Хилари Дафф состояла в браке с хоккеистом Майклом Корми с 2010 по 2016 год. В 2012 году певица родила возлюбленному сына Луку. С января 2017 года звезда стала встречаться с Мэттью Комой. В 2018 году у пары появилась дочь Бэнкс Вайолет Бэйр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff) 22 Дек 2019 в 6:55 PST



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Оказалось, исполнительница вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила уникальное шоу «День рождения Дед Мороза». Наследница звезды поделилась фотоотчетом с мероприятия. На одном из снимков они запечатлены всей семьей. «На первом фото видно кто самый довольный! Спасибо всем за этот чудо праздник!!! 1,5 часа на одном дыхании. Добрый красочный новогодний бум!», – подписала кадр […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика