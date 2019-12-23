Подозреваемые в убийстве частного ювелира арестованы в Подмосковье

23.12.2019, 13:26, Новости дня

В Подмосковье арестованы два москвича по подозрению в убийстве частного ювелира, обезглавленное тело которого нашли на берегу реки Руза, информирует ГСУ СК региона.

«Потерпевший пришел в один из торговых центров Москвы к своим знакомым. В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношении и ранее произошедших разногласий, один из мужчин совершил убийство ювелира, нанеся ему множество ножевых ранений», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

После этого подозреваемые расчленили тело жертвы, положив части тела в разные сумки. После этого они отвезли тело в подмосковный поселок Рузский, где оставили тело на берегу реки.

«Судом в отношении двух москвичей, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено на берегу реки Руза (ч. 1 ст. 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – отметили в ГСУ СК.

Погибшим оказался 53-летний частный ювелир, который пропал 24 ноября. По подозрению в убийстве задержаны москвичи 1966 и 1980 годов рождения.

Ранее сообщалось, что историк Олег Соколов застрелил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и пытался избавиться от него, выбросив в реку. Историк признался в убийстве, согласился с арестом.



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