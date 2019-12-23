Директора школы на Урале вызвали в мэрию после выступления спецназа ФСИН

Директор школы №21 Златоуста Челябинской области вызван в мэрию города после того, как на посвящении пятиклассников в кадеты провел показательное выступление спецназ ФСИН.
В управлении образования города Златоуста изданию «Подъем» сообщили, что выясняют обстоятельства проведения линейки, сейчас с директором школы проводят беседу.
Напомним, на днях в школе №21 города Златоуст Челябинской области спецназ ФСИН провел показательное выступление на церемонии посвящения детей в кадеты. В частности, спецназ продемонстрировал школьникам несколько приемов сдерживания толпы.
«В Златоустовской школе №21 к пятиклассникам на посвящение в кадеты пригласили бойцов ФСИН. «Палкой сверху бей!» – звучало на весь зал», – написала на своей странице ВКонтакте депутат законодательного собрания региона Ольга Мухометьярова.
Она также выразила мнение, что «демонстрация методов физического воздействия на граждан не имеет ничего общего с воспитанием патриотизма и любви к Родине».
Как информирует портал 66.ru, кадетский класс создали под эгидой МЧС. О том, что на линейке были бойцы спецназа родители узнали только из репортажа местного канала.
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