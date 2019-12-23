В Оренбургской области инкассаторы забыли сумку с миллионом рублей на крыше авто

23.12.2019, 13:21, Разное

В Оренбургской области инкассаторы забыли сумку с миллионом рублей на крыше авто. Инцидент был зафиксирован в Новосергиевском районе.
Правоохранители сообщили, что получили звонок от сотрудника службы, сообщившего о пропаже такой суммы после приезда к банку. Оказалось, что он положил сумку в вышеуказанное место, но потом не смог ее найти.

В результате стало известно, что ее заметил на дороге местный пенсионер, который даже не думал забрать деньги себе. Мужчина принес сумку в полицию, после чего пропажа была передана инкассаторам.



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