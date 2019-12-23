Суд приговорил к девяти годам заключения диверсанта, который планировал теракты в Украине по заданию российских спецслужб

Сватовский районный суд Луганской области приговорил к девяти годам лишения свободы главаря террористической-диверсионной группы, который по заданию российских спецслужб готовил террористические акты против украинских государственных и общественных деятелей. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в Харькове в июле 2017 года.

Во время проведения обысков по местам жительства и пребывания диверсанта правоохранители изъяли 600 граммов гексогена, пять электродетонаторов, пистолет «Вальтер» с глушителем к нему, более 100 патронов калибра 9 мм, средства связи, а также квадрокоптер.

«В ходе следствия установлено, что задержанный в течение 2014 – 2016 годов принимал активное участие в террористической деятельности так называемой «ЛНР» с позывным Мордвин. Он был командиром подразделения в террористической структуре «КГБ ЛНР» (имела такое название в 2014 году). Кроме того, находясь в составе 2 армейского корпуса народной милиции «ЛНР», злоумышленник совершал нападение на позиции украинских военных в Дебальцево», – отметили в пресс-службе.

Сотрудники СБУ задокументировали, что в этот период он был завербован представителями Главного управления Генштаба РФ. Оттуда он получил задание совершить ряд терактов на подконтрольной украинскому правительству территории.

Установлено, что в 2016 году Мордвин приехал в Харьков, где начал подготовку к выполнению «задачи» – подрыву автомобиля с газовыми баллонами в общественном месте.

«Кураторы сразу сообщили ему о допустимости жертв среди мирного населения. Как запасной вариант рассматривалось использование квадрокоптера для дистанционного сброса взрывного устройства на место пребывания представителей органов государственной власти Украины», – отметили в СБУ.

После задержания террорист рассказал украинским спецслужбам о существовании так называемого черного списка с фамилиями государственных и общественных деятелей, которых якобы планировали ликвидировать спецслужбы РФ и террористических «ЛДНР» «для устрашения патриотически настроенного актива, дестабилизации общественно-политической ситуации и искусственного обострения внутриполитических противоречий».

Приговор в отношении обвиняемого вынесен по статьям Уголовного кодекса Украины «создание террористической группы или террористической организации» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Он уже вступил в законную силу.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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