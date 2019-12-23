В декабре восемь нардепов пропустили 90% голосований – Комитет избирателей

В декабре восемь нардепов пропустили 90% голосований. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины в Facebook.

Среди систематических прогульщиков: члены депутатской группы «За майбутнє» Антон Яценко (принял участие в 0,19% голосований) и Игорь Палица (9%), внефракционный депутат Андрей Деркач (9%), парламентариий от «Оппозиционой платформы – За жизнь» Вадим Столар (9%) и член партии «Батьківщина» Александр Абдуллин (9%).

Еще трое депутатов не голосовали ни на одном из 532 голосований: внефракционный депутат Роман Иванисов, член партии «Батьківщина» Виталий Данилов и нардеп от «Слуги народа» Любовь Шпак. В течение месяца они не регистрировались на заседаниях, а причины отсутствия на сайте парламента не указываются.

По данным комитета, 51 депутат Рады в декабре принял участие только в половине голосований, а 21 политик принял участие в 98-99% заседаний.

Двое депутатов голосовали на всех заседаниях – это Руслан Князевич от «Европейской солидарности» и Александр Бакумов от «Слуги народа».

8 народних депутатів пропустили 90% голосувань в грудні, — КВУКомітет виборців проаналізував показники участі народних… Posted by КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ on Pühapäev, 22. detsember 2019

В настоящее время народным депутатам не выплачивают зарплату, если они не приходят на заседания. В аппарате ВР сообщали, что в 2018 году Украина сэкономила более 16 млн грн на зарплате депутатам, которые пропускали заседания Верховной Рады.

25 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон «О статусе народного депутата Украины», согласно которому, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной сессии парламента без уважительных причин не принимает участие более чем в 30% пленарных заседаний Рады или более чем 50% заседаний комитета, в состав которого он входит, ему не будут возмещаться расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий. Закон был введен в действие 1 ноября.

За ноябрь депутатских выплат лишили 81 парламентария.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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