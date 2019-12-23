Сборная Украины показала лучший результат в рейтинге ФИФА за последние шесть лет

23.12.2019, 13:18, Новости дня

Украинская национальная сборная по футболу завершила год с лучшим результатом в рейтинге ФИФА за последние шесть лет, пишет официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Сборная Украины завершила календарный год на 24-м месте в рейтинге национальных команд ФИФА.

Это пятый лучший результат в истории украинской команды. По сравнению с концом 2018 года, сборная Украины поднялась на четыре строчки в рейтинге.

Рекордный показатель сборная Украины продемонстрировала в конце 2006 года, когда занимала 13-е место в рейтинге.

Следующее обновление рейтинга ФИФА будет опубликовано 20 февраля 2020 года.

В 2019 году сборная Украины впервые в своей истории не проиграла ни одного матча за календарный год. Подопечные Шевченко одержали семь побед и трижды сыграли вничью.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин заявил, что возможность вычета акцизов из цен на топливо обсудить можно, но реакция Минфина будет предсказуемой. Об этом информирует РИА «Новости».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика