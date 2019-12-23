Сборная Украины показала лучший результат в рейтинге ФИФА за последние шесть лет

Украинская национальная сборная по футболу завершила год с лучшим результатом в рейтинге ФИФА за последние шесть лет, пишет официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Сборная Украины завершила календарный год на 24-м месте в рейтинге национальных команд ФИФА.
Это пятый лучший результат в истории украинской команды. По сравнению с концом 2018 года, сборная Украины поднялась на четыре строчки в рейтинге.
Рекордный показатель сборная Украины продемонстрировала в конце 2006 года, когда занимала 13-е место в рейтинге.
Следующее обновление рейтинга ФИФА будет опубликовано 20 февраля 2020 года.
В 2019 году сборная Украины впервые в своей истории не проиграла ни одного матча за календарный год. Подопечные Шевченко одержали семь побед и трижды сыграли вничью.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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