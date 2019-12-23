Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Президент Владимир Путин отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста. Таким образом глава государства фактически запустил движение по этой железнодорожной ветке.

В поездке Путина сопровождают рабочие-мостовики, с которыми глава государства проведет краткую беседу, передает ТАСС.

Первый поезд на Крымский полуостров отправится 23 декабря из Санкт-Петербурга. Он называется «Таврия» (№7/8) и тронется с Московского вокзала в 14.00 мск, состав пойдет в Севастополь. Ему предстоит преодолеть 2 тыс. 741 километр. Время в пути составит 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.

Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Первая «Таврия» из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23.45 мск. Путь длиной 2 тыс. 9 километров займет 33 часа, передает РИА «Новости».

Представитель «Гранд Сервис Экспресса» сообщал, что стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте – от 3500 рублей, в купе – от 3906 рублей.

Продажа билетов стартовала 8 ноября и вызвала ажиотажный спрос, билеты на первые поезда были почти полностью раскуплены в течение месяца.

Весной и к началу курортного сезона 2020 года планируется запустить поезда в города Крыма еще из нескольких регионов России. Эксперты рассчитывают, что железнодорожное сообщение увеличит долю туристов на полуостров, а в перспективе позволит снизить цены на продукты и строительные материалы, оживить строительную отрасль в Крыму и Севастополе.

«Мы уверены, что добавится туристический поток в Крым после открытия железнодорожного сообщения. Особенно путешествие на поезде будет выгодно любителям семейного туризма и отдыха, билеты ведь обойдутся дешевле, чем на самолет», – рассказал председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Крымский мост – самый длинный в РФ и Европе, соединяет Керченский полуостров с Таманским полуостровом. Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже – осенью того же года.

Впервые рекордное за постсоветские годы число туристов в Крыму отдохнуло по итогам 2018 года – около 6,8 млн человек. В 2019 году эта планка была превышена уже в октябре, а к началу декабря на полуострове побывало более 7,2 млн туристов.

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