Стало известно об обысках в ФТС

23.12.2019, 13:12, Новости дня

Следственный комитет проводит обыски в Федеральной таможенной службе, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следственные действия проводятся в ФТС и ее подразделениях в рамках расследования уголовного дела», – сказал источник ТАСС.

Собеседник не пояснил, в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия.

В 2016 году СМИ сообщали, что бывшему главе ФТС Андрею Бельянинову, проходившему по делу о контрабанде алкоголя, вернули найденные при обыске деньги.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин заявил, что возможность вычета акцизов из цен на топливо обсудить можно, но реакция Минфина будет предсказуемой. Об этом информирует РИА «Новости».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика