Стало известно об обысках в ФТС

Следственный комитет проводит обыски в Федеральной таможенной службе, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Следственные действия проводятся в ФТС и ее подразделениях в рамках расследования уголовного дела», – сказал источник ТАСС.
Собеседник не пояснил, в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия.
В 2016 году СМИ сообщали, что бывшему главе ФТС Андрею Бельянинову, проходившему по делу о контрабанде алкоголя, вернули найденные при обыске деньги.
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Последнее: Президент Владимир Путин заявил, что возможность вычета акцизов из цен на топливо обсудить можно, но реакция Минфина будет предсказуемой. Об этом информирует РИА «Новости».
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