Выборы в Узбекистане выигрывает Либерально-демократическая партия, в парламент проходят 5 партий

Глава Центральной избирательной комиссии Узбекистана Мирзо-Улугбек Абдусаломов днем 23 декабря объявил предварительные итоги выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса (парламент) страны. На данный момент известны 128 депутатов из 150, итоги местных выборов, которые проходили вместе с парламентскими, пока не подведены.
По данным ЦИК, крупнейшую фракцию в парламенте сформирует Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП).
«Избраны депутаты в 128 округах из 150. Среди избранных депутатов:
43 человека – из УзЛиДеП,
35 – из Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»),
21 – от Социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость»),
18 – от Народно-демократической партии Узбекистана
и 11 – от Экологической партии Узбекистана», – сказал он.
Независимые эксперты по центральноазиатскому региону отмечают, что все пять партий уже были представлены в парламенте и придерживаются единой политики по ключевым вопросам и решениям президента Мирзиёева. Либерально-демократическая партия Узбекистана в своей программе также выступала за присоединение республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).
По данным ЦИК, явка на выборах составила 70% – 18 797 810 человек. Выборы считаются состоявшимися, если явка составила не менее 33%.
Это первые выборы в парламент с момента вступления в должность нынешнего президента Шавката Мерзиёева. Он пришел к власти в 2016 году после смерти первого президента Ислама Каримова. Наблюдатели от СНГ и от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявили, что «не зафиксировали» на выборах в Узбекистане серьезных нарушений. Они назвали выборы «прозрачными, демократичными и легитимными» и подчеркнули, что голосование прошло «в полном соответствии с законодательством и международными нормами». Наблюдатели от западных стран пока своей оценки выборам в Узбекистане не давали.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Владимир Путин заявил, что возможность вычета акцизов из цен на топливо обсудить можно, но реакция Минфина будет предсказуемой. Об этом информирует РИА «Новости».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Рабинович призвал нардепов поддержать законопроект «Оппозиционной платформы – За жизнь» об особом статусе Донбасса / 2 декабря
- Украина ежегодно недополучает 8 млрд грн из-за теневого рынка спирта – Офис президента / 1 ноября
- Турция пригрозила продолжить операцию в Сирии / 6 декабря
- Курс гривны к доллару продолжает оставаться на отметке менее 24 грн/$ / 28 ноября
- В аэропорту Харькова задержали заместителя мэра Днепра – СМИ / 25 октября
- России не удалось продать VIP-версию «Суперджета» африканской стране / 28 октября
- Видео: Жестокую казнь в Сирии повесили на русских / 22 ноября
- Кремль прокомментировал возможность освобождения норвежского шпиона Берга / 25 октября