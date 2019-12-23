Выборы в Узбекистане выигрывает Либерально-демократическая партия, в парламент проходят 5 партий

Глава Центральной избирательной комиссии Узбекистана Мирзо-Улугбек Абдусаломов днем 23 декабря объявил предварительные итоги выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса (парламент) страны. На данный момент известны 128 депутатов из 150, итоги местных выборов, которые проходили вместе с парламентскими, пока не подведены.

По данным ЦИК, крупнейшую фракцию в парламенте сформирует Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП).

«Избраны депутаты в 128 округах из 150. Среди избранных депутатов:

43 человека – из УзЛиДеП,

35 – из Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»),

21 – от Социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость»),

18 – от Народно-демократической партии Узбекистана

и 11 – от Экологической партии Узбекистана», – сказал он.

Независимые эксперты по центральноазиатскому региону отмечают, что все пять партий уже были представлены в парламенте и придерживаются единой политики по ключевым вопросам и решениям президента Мирзиёева. Либерально-демократическая партия Узбекистана в своей программе также выступала за присоединение республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

По данным ЦИК, явка на выборах составила 70% – 18 797 810 человек. Выборы считаются состоявшимися, если явка составила не менее 33%.

Это первые выборы в парламент с момента вступления в должность нынешнего президента Шавката Мерзиёева. Он пришел к власти в 2016 году после смерти первого президента Ислама Каримова. Наблюдатели от СНГ и от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявили, что «не зафиксировали» на выборах в Узбекистане серьезных нарушений. Они назвали выборы «прозрачными, демократичными и легитимными» и подчеркнули, что голосование прошло «в полном соответствии с законодательством и международными нормами». Наблюдатели от западных стран пока своей оценки выборам в Узбекистане не давали.

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