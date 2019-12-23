В британском шоу «Танцы на льду» приняла участие однополая пара

Участник британской группы Steps Ян Уоткинс принимает участие в шоу «Танцы на льду» в паре с американским фигуристом из Мэттом Эверсом. Об этом сообщает BBC.

Уоткинс и Эверс стали первым однополым дуэтом, принявшим участие в конкурсе танцев на льду на британском телевидении.

Такой дуэт инициировал Уоткинс: он попросил себе в партнеры мужчину.

Оба участника шоу «Танцы на льду» являются открытыми гомосексуалами.

Британское шоу «Танцы на люду» выходит с 2006 года на телеканале ITV.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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