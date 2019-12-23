НБУ купил на минувшей неделе рекордную в 2019 году сумму валюты – почти $565 млн

Национальный банк Украины (НБУ) купил в период с 16-го по 22 декабря рекордную в 2019 году сумму валюты – $564,6 млн. Это следует из сообщения на сайте регулятора (.xlsx).
Всего с начала года Нацбанк приобрел $6904,6 млн. Из них $1425,3 млн – за три недели декабря.
Последний раз НБУ покупал на валютном рынке более полумиллиарда долларов только в период с 29 июля по 2 августа – $510,2 млн.
Продал НБУ в 2019 году $479,23 млн.
В 2018 году больше всего валюты регулятор купил в первую неделю декабря – $272,4 млн.
В начале ноября Национальный банк Украины прогнозировал, что инфляция снизится до 6,3% к концу 2019 года и достигнет среднесрочной цели в 5% в конце 2020 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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