Лавров назвал «лукавым» решение Греции по выдаче Винника США

Глава МИД Сергей Лавров назвал решение Греции по выдаче россиянина Александра Винника США лукавым, при этом аргументы Москвы не были учтены.

«По нашим данным, греческая Фемида приняла достаточно лукавое решение, поскольку было три запроса: французский, американский и российский. Они, вопреки тому, о чем мы здесь говорили с министром иностранных дел, который обещал еще раз внимательно посмотреть на наши аргументы, в том числе, аргументы, которые были обновлены с учетом изменений, внесенных в греческое законодательство, ничего нам не сообщили и приняли решение, которое гласит, что суд рекомендовал экстрадицию, и минюст с этим согласился, во Францию, США и Россию», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

«Мы считаем это абсолютно неприемлемым подходом наших греческих коллег, коллег, которые обещали вникнуть, хочу подчеркнуть, в предоставленные нами дополнительные факты. Мы в тесном контакте с ними и настаиваем на том, чтобы были проведены дополнительные действия по рассмотрению нашей заявки», – отметил он.

Глава МИД добавил, что посольство РФ в Греции работает над этим вопросом.

Напомним, министр юстиции Греции подписал решение об экстрадиции Винника во Францию. После этого россиянин начал голодовку в знак протеста. Адвокат Винника Тимофей Мусатов считает, что «французы не приедут и даже не собирались», речь идет о «заранее подготовленной выдаче в Соединенные Штаты».





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