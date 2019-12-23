Такие целебные горящие туры в Турцию

Остывшее море — это знак завершения купального, но не туристического сезона.

Пришло время «‎ловить» горящие туры в Турцию и искать новые возможности для отдыха. Кроме лесов, четырех морей и гор государство изобилует минеральными и термальными источниками. Где провести отпуск с пользой для здоровья, рассказывает портал turne.com.ua.

Афьон

Афьон с 2007 г. владеет титулом столицы термального туризма в Турции. Курорт расположен у подножия скалы, на пересечении главных дорог крупных областей страны. В этой области сосредоточено 35% термальных источников государства, и на территории работают только 5-звездочные отели.

Источниковая вода содержит 36 минералов с максимальной концентрацией на литр жидкости, используется для приготовления травяных ванн и грязевых обертываний, джакузи и паровых бань.

Памуккале

Любимый путешественниками курорт, куда любят заглянуть, совмещая морской отдых в Турции с оздоровительным — Памуккале. В «Хлопковом замке» туристов ожидает известковый источник, который состоит из многоуровневых соляных ванн и террас. Высокая концентрация оксида кальция наделяет воду в естественных бассейнах целебными свойствами.

Оздоровление на Памуккале проходит в комфортабельных отелях, обладающих собственными термами. Лечебная программа сопровождается бальнеотерапией, принятием контрастных минеральных ванн, посещением грязевых источников, косметологическими процедурами.

Кангал

Источник Кангал — самый популярный среди термальных курортов Турции. Целительную силу ключей, бьющих из-под земли, обнаружили в XIX веке, а в 1950-х поблизости построили оздоровительный курорт.

Минеральные источники Кангала насыщены селеном, кальцием, цинком и магнием. Расположение на 1600 м над уровнем моря обеспечивает отдыхающим высокий уровень ультрафиолета 265 дней в году. Но купить путевку в Турцию сюда стоит ради маленьких рыбок — главных «врачевателей» санатория. Обитающие в непривычной температурной среде, до +37 °С, представители семейства сазановых помогают омолодить и улучшить состояние кожи при псориазе. Достаточно погрузиться в горячий источник, чтобы ощутить подводный массаж, напоминающий легкое щекотание.

Ялова

Вблизи Стамбула в живописном ущелье находится термальный курорт Ялова. Оздоровительные процедуры дополняются созерцанием красот дендрария, где собраны уникальные цветы и растения, а горный воздух свеж и чист.

Туристы, для которых одно из главных требований отдыха — отели Турции «‎Все включено», могут остановиться в комплексе «Ялова Термаль». Местные резорты располагают спа-центрами, бассейнами и ваннами с минеральными водами, турецкими банями и термическими саунами.

Для профилактики и лечения задействуют комплексный подход: расслабляющий, оздоровительный, простой или подводный массаж, прием минеральной воды, сеанс парафинотерапии, иглоукалывания и курс ингаляции паром.

Дальян

Дальян — экологичный регион Турции в провинции Мугла с бассейном естественного происхождения, наполненным сернистой водой. Температура в термах составляет +39 °С и содержит в составе хлорид, сульфат и сульфид кальция, радон.

Курорт богат на источники с илистой лечебной грязью. Пройдите несколько процедур обертывания, чтобы почувствовать себя будто заново родившимся.

Стоимость проживания в Дальяне доступная, а близкое расположение к месту соединения озера Кёйджегиз и Эгейского моря позволяет совмещать оздоровительный тур с пляжным времяпрепровождением.

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