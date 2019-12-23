Эксперты составили рейтинг лучших моторов 2020 года

Эксперты портала WardsAuto назвали лучшие моторы 2020 года. В рейтинге отобразились главные тренды автомобильной индустрии.

В следующем году автопроизводители выпустят новые силовые агрегаты для самых разных моделей машин. Специалисты сферы транспортных средств считают наиболее перспективным 3-литровый двигатель M340i:Turbo I6 от BMW, достигающий 387 лошадиных сил. 502-сильный Chevy Corvette Stingray объемом в 6,2 литра получил второе место в списке лучших. Бронзу имеет Turbo I4 ёмкостью 2,3 литра от Ford Mustang, способный генерировать мощность в 215 «лошадей».

Далее в перечне разместился мотор на дизельном топливе от компании GMC, 3-литровый агрегат Sierra может развивать до 281 лошадиных сил. Пятой ступенькой эксперты отметили характеристики движка Accord Hybrid 14 от Honda, который достигает 215 лошадиных сил.

На оставшихся местах ТОПа разместились сразу два двигателя от Hyundai: 204-сильная Kona EV, и 180-сильная Sonata Turbo I4 на 1,6 литра. Модель VC-Turbo I4 Altima японской Nissan в 251 «лошадей», 3,6-литровый V6-агрегат Ram 1500 48V eTorque и 48V GLE450 Turbo немецкой Mercedes-Benz соответственно на 309 и 367 лошадиных сил, завершают рейтинг самых лучших моторов 2020 года.

Отдельно стоит выделить V8 6.2 LT2, которым в грядущем году сможет похвастаться Chevrolet Corvette Stingray. Он сможет развивать мощность в 502 «лошади» и показывает, как успешные переработки в нижневальном атмосферном двигателе (LT1) с изменениями в смазочной системе с сухим картером полностью меняют силовую систему автомобиля.

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