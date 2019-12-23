Борисова не возьмет дочь в Таиланд из-за обвинения в употреблении запрещенных веществ

Дана Борисова собирается на новогодние праздники уехать отдыхать в Таиланд. Как сказала телеведущая, она не возьмет с собой дочь Полину в знак наказания из-за обвинения в употреблении запрещенных веществ.

Наследница знаменитости пояснила подписчикам в Instagram, что именно из-за поведения матери она приехала к отцу и забрала с собой ее собаку. Борисова решила поставить девочку на место, пройдя обследование в медучреждении и сдав необходимые анализы на наличие запрещенных веществ в организме. Результаты оказались позитивными для представительницы шоу-бизнеса – она была полностью чиста. Сейчас ведущая готовится к поездке в Таиланд, где однажды проходила курс реабилитации. По рассказам звезды, она едет не на лечение, а отдыхать и навестить друзей. Новый год журналистка также встретит на острове Самуи.

По словам Борисовой, она не возьмет с собой в отпуск дочь, устроив ей таким образом наказание за недавние обвинения. По мнению телеведущей, школьница не заслужила эту поездку. «Никаких срывов у меня не было. Просто сказала дочери, что отдам в детский дом все ее вещи, которые на полу валялись», — заявила светская львица.

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