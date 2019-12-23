Борисова не возьмет дочь в Таиланд из-за обвинения в употреблении запрещенных веществ

23.12.2019, 13:04, Разное

Дана Борисова собирается на новогодние праздники уехать отдыхать в Таиланд. Как сказала телеведущая, она не возьмет с собой дочь Полину в знак наказания из-за обвинения в употреблении запрещенных веществ.
Наследница знаменитости пояснила подписчикам в Instagram, что именно из-за поведения матери она приехала к отцу и забрала с собой ее собаку. Борисова решила поставить девочку на место, пройдя обследование в медучреждении и сдав необходимые анализы на наличие запрещенных веществ в организме. Результаты оказались позитивными для представительницы шоу-бизнеса – она была полностью чиста. Сейчас ведущая готовится к поездке в Таиланд, где однажды проходила курс реабилитации. По рассказам звезды, она едет не на лечение, а отдыхать и навестить друзей. Новый год журналистка также встретит на острове Самуи.

По словам Борисовой, она не возьмет с собой в отпуск дочь, устроив ей таким образом наказание за недавние обвинения. По мнению телеведущей, школьница не заслужила эту поездку. «Никаких срывов у меня не было. Просто сказала дочери, что отдам в детский дом все ее вещи, которые на полу валялись», — заявила светская львица.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Католический орден «Легионеры Христа» официально признался в растлении детей его священниками. Об этом сообщается в докладе ордена от 21 декабря. В документе отмечается что с 1941-го по 2019 год священники «Легионеров Христа» растлили 175 детей, большинство из которых – мальчики возрастом от 11 до 16 лет. Жертвы растления были дети, которые учились в семинариях ордена. В […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика