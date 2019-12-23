Нидерланды попросили Россию о помощи в расследовании крушения MH17

Нидерланды обратились к Москве с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения малайзийского Boeing, сообщил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

В записке национальному парламенту, посвященной стратегии дальнейшего развития отношений с Москвой, министр отметил, что правительство «обратилось к РФ с просьбой о сотрудничестве в расследовании», касающемся воздушного пространства над Донбассом. Блок пообещал, что главный законодательный орган страны «будет отдельно проинформирован о прогрессе по данному вопросу», передает ТАСС.

В этом же письме, добавил он, было выражено разочарование тем, что российские власти не смогли выполнить запрос прокуратуры о временном задержании жителя Донецкой народной республики Владимира Цемаха, являющегося подозреваемым по делу MH17.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва недоумевает в связи с заявлениями прокуратуры Нидерландов в отношении РФ по MH17 и Владимиру Цемаху.

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