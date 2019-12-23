Нидерланды попросили Россию о помощи в расследовании крушения MH17

23.12.2019, 12:58, Новости дня

Нидерланды обратились к Москве с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения малайзийского Boeing, сообщил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

В записке национальному парламенту, посвященной стратегии дальнейшего развития отношений с Москвой, министр отметил, что правительство «обратилось к РФ с просьбой о сотрудничестве в расследовании», касающемся воздушного пространства над Донбассом. Блок пообещал, что главный законодательный орган страны «будет отдельно проинформирован о прогрессе по данному вопросу», передает ТАСС.

В этом же письме, добавил он, было выражено разочарование тем, что российские власти не смогли выполнить запрос прокуратуры о временном задержании жителя Донецкой народной республики Владимира Цемаха, являющегося подозреваемым по делу MH17.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва недоумевает в связи с заявлениями прокуратуры Нидерландов в отношении РФ по MH17 и Владимиру Цемаху. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: По версии журнала Time, фотография белой медведицы из Норильска вошла в сотню лучших кадров 2019 года. Данный снимок был сделан местным фотографом Ириной Яринской и опубликован в Instagram-аккаунте американского издания. На фотографии запечатлена белая медведица, прогуливающаяся по улице города. На заднем плане за ней наблюдают несколько человек, вышедшие из автомобилей. Фотограф не ожидала такого успеха […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика