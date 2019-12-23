Умер модельер Унгаро

Умер французский модельер итальянского происхождения Эммануэль Унгаро. Об этом сообщает France Info.

Кутюрье скончался 21 декабря в Париже на 87-м году жизни.

На протяжении последних двух лет жизни Унгаро был ослаблен болезнью. Диагноз не уточняется.

Своим учителем Унгаро считал испанского модельера Кристобаля Баленсиагу.

Одежду Унгаро носили первая леди США Жаклин Кеннеди, французская актриса Катрин Денев, представительница влиятельной финансовой династии Мари-Элен де Ротшильд.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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