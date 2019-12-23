Директор Украинского института нацпамяти заявил, что работа по декоммунизации продолжится

Украинский институт национальной памяти продолжит работу по декоммунизации в стране, заявил на пресс-конференции 23 декабря директор института Антон Дробович, передает корреспондент «ГОРДОН».

«Мы продолжим работу с декоммунизацией, выполняя соответствующие законы Украины, подзаконные акты», – сказал Дробович.

Он добавил, что речь о переименовании объектов и создании открытого архива репрессивных органов. «Это будет, наверное, самый большой открытый архив в Европе», – сказал глава института Нацпамяти. По его словам, помещение для архива выделено в киевском микрорайоне Троещина.

Дробович также отметил, что институт намерен «усилить свое присутствие» в учебных заведениях Украины, и для этого будет тесно сотрудничать с Министерством образования и науки.

Директор института пояснил, что будут разрабатываться учебные программы, методички, в которых расскажут «в том числе о логике и необходимости декоммунизации».

Дробович стал победителем в конкурсе на должность главы Украинского института национальной памяти, сообщили в Кабинете Министров 4 декабря.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. 15 мая их подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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