Убийство Хашогги. Суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пять человек

Суд в Саудовской Аравии суд признал восемь человек виновными в убийстве журналиста Джамала Хашогги. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прокуратуру Саудовской Аравии.
Пять человек суд приговорил к смертной казни, еще троих – к тюремному заключению на срок 24 года.
Всего перед судом предстали 11 человек, пишет агентство.
Хашогги был убит 2 октября 2018 года после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов о разводе.
59-летний журналист неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности наследного принца Мухаммеда ибн Салмана – министра обороны страны. Он вел собственную колонку в The Washington Post. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей.
Турецкие правоохранители считают, что тело журналиста расчленили и, вероятно, уничтожили в кислоте на территории консульства или в соседней резиденции генерального консула.
19 июня специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу внесудебных казней Агнес Каламард обнародовала доклад, согласно которому существуют достоверные доказательства связи между убийством журналиста и наследным принцем Мухаммедом.
Последний свою причастность к убийству отрицает.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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