Skoda показала новый Skoda Rapid для китайского рынка

Чешский автогигант Skoda недавно презентовал обновленную модель Rapid для российского рынка, но теперь рассекретили автомобиль для китайских автолюбителей.
В компании опубликовали рендерные изображения новинки, которая получит несколько модификаций. В свою очередь, на рынок Китая выйдут модели в кузове хетчбэк и седан. Также указывается, что китайская модификация Rapid получила видоизмененную светодиодную оптику, современные бампера, а также индивидуальную форму решетки радиатора.
Изменения также коснулись салона автомобиля, в котором используется привлекательная приборная панель, усовершенствованная мультимедийная система и продвинутые новые опции. Из технических параметров заявлено, что автомобиль обладает 1,5-литровым двигателем, который выдает 110 л.с. мощности.
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