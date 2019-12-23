Jaguar озвучил российские цены на обновленную модель F-Type

Обновленная модель Jaguar F-Type доступна для предварительных заказов на рынке России.
Представители британской марки анонсировали, что модель появится в продаже в кабриолете и купе. В офисе Jaguar также рассекретили, что новинка получит семь комплектаций на российскеом рынке. Приобрести модель Jaguar F-Type в базовой комплектации можно по цене от 5,71 млн рублей.
Уже к началу следующего года автомобили начнут поступать к местным представительствам компании. Отличить модель Jaguar F-Type от предшественника можно по современному дизайну. Также здесь применили 2-литровый бензиновый двигатель, который выдает 300 л.с. мощности. Самые требовательные покупатели смогут приобрести топовую модель Jaguar F-Type с 5-литровой установкой на 575 л.с. мощности.
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