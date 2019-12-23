Вечная блокировка: «Ютубу» и «Яндекс.Видео» пригрозили серьезными последствиями

Сайтам «Яндекс.Видео» и «Ютуб» пригрозили вечной блокировкой в России. По мнению правообладателей, эти сервисы нарушили закон о пиратстве.
По данным НСН, издательство «Эксмо» направило иск с требованием удалить нелегальную книгу Лю Цысиня «Задача трех тел». Мосгорсуд удовлетворил заявление еще в начале декабря, однако роман до сих пор находится в свободном доступе на сайтах «Ютуб» и «Яндекс.Видео».
Согласно российскому законодательству, после первой жалобы интернет-страница блокируется, пока администраторы не удалят незаконный материал. При повтором нарушении ресурс может быть навсегда заблокирован на территории страны, передает издание «Ведомости».
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