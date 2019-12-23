Вечная блокировка: «Ютубу» и «Яндекс.Видео» пригрозили серьезными последствиями

23.12.2019, 12:51, Разное

Сайтам «Яндекс.Видео» и «Ютуб» пригрозили вечной блокировкой в России. По мнению правообладателей, эти сервисы нарушили закон о пиратстве.

По данным НСН, издательство «Эксмо» направило иск с требованием удалить нелегальную книгу Лю Цысиня «Задача трех тел». Мосгорсуд удовлетворил заявление еще в начале декабря, однако роман до сих пор находится в свободном доступе на сайтах «Ютуб» и «Яндекс.Видео».

Согласно российскому законодательству, после первой жалобы интернет-страница блокируется, пока администраторы не удалят незаконный материал. При повтором нарушении ресурс может быть навсегда заблокирован на территории страны, передает издание «Ведомости».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В РВИО планируют рассекретить материалы внешней разведки в честь столетия СВР России. Стоящий во главе общественной организации Сергей Нарышкин соответствующие сведения озвучил 23 декабря в рамках “круглого стола”. По случаю юбилея принималось решение рассекретить имена сотрудников “особого резерва”. Тема героев-разведчиков будет подниматься в искусстве, поскольку, как убежден Нарышкин, за счет художественных произведений представляется возможность максимально […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика